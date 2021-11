A poings nommés

Il aurait pu mal tourner, comme beaucoup autour de lui coincés entre les tours de Seine-Saint-Denis. Mais Jean-Marc Mormeck, Guadeloupéen débarqué à Bobigny à l'âge de six ans, imaginait pour lui d'autres horizons. Sa rage, il l'exprimerait bel et bien avec ses poings mais pour devenir un champion, pas un caïd de cité. Cela a pris du temps et quelques détours mais le rêve a été touché du doigt. Mormeck, The Marksman, 1,81 m, 100 kg et une musculature impressionnante, a aujourd'hui un palmarès unique ; champion des lourds légers WBA et WBC, il a atteint des sphères qu'aucun boxeur français n'avait tutoyées depuis près d'un demi-siècle. Pour cela, il n'a pas seulement fallu se battre sur les rings et empiler petit à petit les victoires en attendant les projecteurs, mais savoir aussi tenir tête aux promoteurs, qui imposent la loi de l'argent dans le plus opaque des milieux sportifs. À l'heure où il décide de remonter sur les rings en catégorie poids lourds, Jean-Marc Mormeck a décidé de tout raconter. Outre sa carrière exemplaire, le champion dévoile, dans un récit très personnel et vivant, les coulisses d'un univers secret et intrigant. Coups tordus, paillettes et extravagances en tous genres : bienvenue dans le monde merveilleux du boxing-business !