Quinze ans dans le coma, puis en état végétatif... et soudain, Isabelle s'éveille. Pendant son sommeil, elle a tout perdu. Désormais, elle veut tout reconquérir : son homme. qui a épousé la baby-sitter... sa fille, née pendant son coma... et sa petite agence de trekking, devenue un géant coté en Bourse. Pour gagner, Isabelle doit recouvrer ses aptitudes physiques, sa facilité de langage, ses facultés mentales. réapprendre à porter des talons hauts, découvrir le XXIe siècle, et affronter des adversaires qui la trouvent bien encombrante... Accidents mystérieux, crimes et menaces, Isabelle se sent traquée, indésirable. Mais n'est-ce pas le fruit d'une paranoïa absurde qui aurait germé dans son cerveau meurtri ? Qui aimerait se débarrasser d'elle ? La baby-sitter ? Les actionnaires ? Revenue d'entre les morts, Isabelle mène sa reconquête clopin-clopant, à travers la France, avec l'Afrique à l'horizon. accompagnée de son fils aîné, dont elle découvre qu'il l'a jalousement veillée pendant quinze ans. Privée de son passé, mais ingénument déterminée à ne plus mourir. Jamais.