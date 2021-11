Lexique de l'actuel. Quelques idées reçues de notre temps, volume 1

Dominé par les rythmes courts de la communication, notre monde s'asphyxie avec ses propres clichés : il multiplie les points de vue et les interprétations, mais semble de moins en moins apte à vérifier ses sources et à maîtriser son vocabulaire. Dans un tel contexte, les formules toutes faites naissent vite et meurent aussi prématurément. D'autres, pas plus enviables, ont la vie dure. Ce livre se veut une enquête sur l'esprit et la lettre de notre temps : comment les mots agissent-ils sur nos croyances ? Par quels processus naissent les formules qui frappent, et à quel prix ? Antisémitisme, art contemporain, clone, consensus, dette, deuil, flux, gouvernance, image, pornographie, proximité, service public, virus... tous ces mots, que l'on utilise sans trop y réfléchir, que veulent-ils dire ? A notre insu, ils fabriquent l'actuel, mais au passage certains se sont mis à penser à notre place. Alors, finalement, qui parle à travers nous ? Voici une première moisson de termes suspects et de formules à double fond. Chaque échantillon est examiné à la loupe : étymologie, genèse, histoire, usages actuels, arrière-pensées, sous-entendus idéologiques, effets pratiques. En prononçant tel mot, ou en faisant mine de l'admettre, voici en réalité ce que nous nous engageons à penser, à dire et à faire croire.