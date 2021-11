Vous vous souvenez des leçons de choses ? Ces joyeuses leçons-promenades en plein air ! Cueillette des champignons, ramassage de feuilles pour l'herbier de la classe, captures d'insectes, visite d'une ferme... Vous vous souvenez de " l'armoire aux sciences " remplie de fioles et d'éprouvettes, d'animaux naturalisés, de collections de papillons, de coquillages ? Dans la classe : un aquarium, une boîte à escargots, un compendium métrique avec son interminable chaîne d'arpenteur, de merveilleuses planches illustrées suspendues aux murs qui racontent les métamorphoses de la grenouille ou l'éclosion du lézard... Éloge de la découverte et de la curiosité, éveil des sens, initiation aux sciences naturelles, à la physique-chimie... Au temps des leçons de choses... retrace plus de deux siècles d'histoire durant lesquelles " les choses eurent enfin leur mot à dire ". Un savoureux voyage dans l'école d'autrefois. Au temps des leçons de choses... est aussi une encyclopédie vivante, riche de très nombreux documents découverts dans les archives de nos écoles communales. Un livre destiné au plus large public et qui comblera tous les amoureux de " la pédagogie par l'exemple ". Fidèles à leur humeur vagabonde, Laurence et Gilles Laurendon, dont les livres illustrés sont aujourd'hui traduits dans le monde entier, vous convient à un surprenant voyage dans l'école de Jules Ferry.