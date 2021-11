" Il peut y avoir, et il y a probablement dans toute vie, un instant initial d'une telle intensité, d'une telle force, qu'il infléchit la vie entière. L'essai que je présente ici n'est pas seulement le résultat de mes recherches, mais aussi le reflet des détours, des tâtonnements et des découvertes dont j'ai fait l'expérience pendant de nombreuses années d'enseignement et d'écriture. On y trouvera le récit d'une rencontre avec un maître qui m'a offert le chemin de la pensée, un éloge de l'esprit talmudique où sont conviés Kafka, Jabès, Camus, Blanchot, Buber, Celan, Levinas, et bien d'autres, enfin une réflexion sur le "pourquoi" comme étant l'une des modalités fondamentales de l'homme. Quand j'ai lu, dans les "paperoles" de Kafka, "c'est pour cela qu'on aime les libellules...", il m'a semblé que c'était le premier pas dans cette direction... " M.-A. O.