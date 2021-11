Meurtre à la coupe du monde

C'est le calme avant la tempête pour l'équipe de France. La Coupe du monde débutera le 10 juin et la pression ne commencera à monter que début mai. Mais le dimanche 1er mars, à 22 heures, une convocation vient tirer le commissaire Edgard Tongeone de sa torpeur. Il doit se rendre immédiatement à l'Elysée où l'attendent Chirac, Jospin, Noël le Graet et Claude Simonet, les présidents de la Ligue et de la Fédération, Michel Platini et Fernand Sastre, coprésidents du Comité d'organisation, et Jacques Pilhan, conseiller en communication du président de la République. Chirac, tout en regardant " l 'Equipe du dimanche " une Corona à la main, apprend au commissaire que le sélectionneur de l'équipe de France, Aimé Jacquet, a disparu... Tongeone devra mener son enquête la plus difficile. Et il ignore que Jacques Chirac a demandé à Thierry Roland, le célèbre journaliste sportif, également président du Variétés club de France, de lancer des investigations parallèles...