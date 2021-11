L'histoire sous surveillance. Science et conscience de l'histoire

C'est le fait de chaque nation de vouloir écrire "son" histoire. De la Révolution russe à un simple vol d'artichauts dans les rues de Genève, l'exceptionnel et le banal sont repensés et passés au tamis d'une mémoire sélective. Par le livre, le cinéma et la télévision, l'histoire imprègne notre vision quotidienne du monde. Mais de quelle histoire s'agit-il ? Le "western" n'est-il pas peuplé de silences sur le destin des Indiens et ne propose-t-il pas une image stéréotypée de l'américanisation ? En dévoilant les mécanismes de cette construction, Marc Ferro nous offre à la fois un diagnostic sur l'histoire et une réflexion sur l'historien au travail. Conserver le temps, puis le rendre intelligible aux autres : telle est la double fonction de l'historien. Remplit-il sa mission ? Est-ce, par définition, une mission impossible ? Avec la virtuosité qu'on lui connaît, Marc Ferro répond, dans cet ouvrage essentiel, aux interrogations que font surgir les fabricants d'histoire.