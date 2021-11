Brand Success. 50 réussites exceptionnelles du marketing et de la communication

La communication est un outil puissant. Elle traduit les évolutions de la société et s'adapte aux disruptions technologiques. Mais pour y parvenir, chaque acteur du secteur doit maîtriser les références, être familiarisé avec les cas exemplaires, la culture des marques, et en appréhender les principes fondateurs. Cet ouvrage propose les 50 cas de référence du marketing et de la communication. Il décrypte leur concept, livre les clés de leur mise en pratique et de leur succès, transmet les savoir-faire des grands professionnels des métiers de la communication. Dirigé par un acteur reconnu du secteur, Brand Success apporte à tous un éclairage passionnant des réussites emblématiques pour nourrir la créativité d'aujourd'hui. Il permet de comprendre d'où provient la force des idées afin de saisir celles qui viennent.