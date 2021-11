Lettres à Alan Turing

La gloire d'Alan Turing commence vers la fin du XXe siècle, bien longtemps après sa mort. Il aura donc fallu attendre l'informatisation du monde, la divulgation de ses activités de décryptage durant la Seconde Guerre mondiale et la levée des tabous sur l'homosexualité, pour que son génie mathématique déploie enfin toutes ses dimensions scientifiques, culturelles et personnelles. Ses recherches très variées, et notamment sa célèbre machine, sont loin d'avoir donné tous leurs fruits. Nous vivons en partie dans une sorte d'"espace de Turing" mal connu, que les lettres rassemblées ici explorent avec humour, savoir et affection.