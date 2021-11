Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. CD MP3

Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire de son père. Comme elle l'avait pressenti, Anthony Walsh - homme d'affaires brillant, mais père évanescent - ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois, Julia reconnaît qu'il a une bonne excuse : il est mort. Le lendemain de l'enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre surprise. Sans doute le voyage le plus extraordinaire de sa vie... et peut-être pour eux deux l'occasion de se dire, enfin, toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites. Un voyage plein de suspense, de tendresse et d'humour au cœur de la relation entre un père et sa fille, et l'histoire d'un premier amour - celui qui ne meurt jamais.