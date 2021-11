Guérir la France : la thérapie de choc

Après ses trois derniers livres Krach, boom... Et demain ? Quand la zone euro explosera et Le Dictionnaire terrifiant de la dette, l'économiste Marc Touati monte une nouvelle fois au créneau pour présenter ses solutions de sortie définitive d'une crise qui n'en finit plus et qui menace désormais les fondements de la société française. Selon lui, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voici ses dix mesures à prendre d'urgence pour ne pas tomber dans la confusion générale, parmi lesquelles baisser les impôts pour tous, actionner la planche à billets ou encore faire baisser l'euro au niveau du dollar. Un livre engagé, pédagogique mais aussi plein d'énergie pour éviter le chaos.