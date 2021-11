Le tout dernier enseignement de Lacan. Un renouvellement de la clinique ?

A partir de son séminaire XX, «Encore» (1972-73), Jacques Lacan révolutionne son approche de la psychanalyse. Il aura fallu l'acharnement d'un homme, Jacques-Alain Miller, pour que l'on reconnaisse, quelque quarante ans plus tard, cette topique borroméenne comme le «questionnement le plus radical jamais formulé du fondement même de la psychanalyse» (J.-A. Miller). Evanescence des névroses classiques, «psychoses ordinaires», forclusion généralisée... Face à un réel hors-sens, toutes nos interprétations sont délirantes ! A partir du Nouage Réel, Symbolique et Imaginaire, s'élabore alors une clinique du réel, de la coupure, de l'interprétation de la Lalangue, de nomination... Une psychanalyse opérante dans le monde d'aujourd'hui.