La prochaine fois

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan Gardner, expert en peinture à Boston et spécialiste incontesté de Vladimir Radskin, peintre russe du XIXe siècle, croise la route de Clara, jolie galeriste londonienne. Ce qui les réunit ? Une vente exceptionnelle de tableaux de Radskin incluant sa dernière oeuvre, tableau mythique que personne n'a jamais vu. Jonathan est sur le point de se marier avec une ravissante artiste peintre, Anna. Il doit faire vite pour pouvoir s'occuper avec elle des préparatifs de mariage. Paradoxalement, dès le premier regard échangé entre Jonathan et Clara, tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés… Mais où et quand ? À Londres, il y a plus d'un siècle.