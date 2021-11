Prenant acte de leur incapacité mutuelle à se vaincre, Dieu et Diable conviennent ensemble d’une épreuve décisive : ils dépêcheront chacun sur Terre leur plus grand champion, qui disposeront de sept jours pour entraîner définitivement l’humanité du côté du bien ou du mal. Dieu choisit son meilleur ange, Zofia, une jeune femme irrésistible. Lucifer choisit Lucas, un démon mâle à la beauté sulfureuse. Lieu de l’épreuve : San Francisco, de nos jours. Le vainqueur de la compétition apportera la victoire finale à son camp, qui détiendra dès lors le pouvoir d’administrer le monde pour toujours. Sept jours pour une éternité… Mais ce que ni Dieu ni Diable n’avaient prévu, c’est que leurs deux champions, qui agissent incognito, se rencontrent dès le premier jour de l’épreuve. Et qu’ils tombent amoureux…