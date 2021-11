Et si c'était vrai... Suivi de Vous revoir

Et si c'était vrai... Si l'amour peut déplacer des montagnes, celui d'Arthur semble impuissant face au coma dépassé de Lauren. Pourtant, bien que la jeune femme soit inconsciente sur un lit, l'architecte la fréquente et mène avec elle un début de vie de couple... sans même entrer dans sa chambre d'hôpital. Crise de démence ou amour fou ? Vous revoir. En chaque homme qu'elle croise, Lauren tente de reconnaître un visage. Celui de cet inconnu qui a veillé sur elle à sa sortie du coma. Des souvenirs vagues qui la hantent depuis des mois. Qui est-il ? Et pourquoi a-t-il disparu avant qu'elle reprenne ses esprits ? Et si cette mystérieuse âme charitable était l'homme de sa vie ?