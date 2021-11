Monsieur Lévy

Jeune homme, Marc Villemain voyait en Bernard-Henri Lévy ce que peu de gens semblaient voir : non pas le visage de l'arrogance et du culot médiatique, mais un regard infiniment complexe, riche et insaisissable, qui peu à peu a pris dans sa vie une place décisive. Le livre raconte cette histoire. A travers la figure de B-HL, sa parole, sa présence, son engagement, ses colères, ses personnalités multiples, l'adolescent en désarroi fait son apprentissage et décide, à sa manière, de suivre les traces de son aîné. Enquête sur la vie de l'écrivain célèbre, ce livre est aussi une quête personnelle, un " roman d'apprentissage ". Tour à tour essai, fiction, autobiographie, biographie, témoignage, il mêle tous les genres, au gré des humeurs et de l'humour de son auteur.