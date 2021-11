La science, on la connaît surtout à travers des applications techniques de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne. Mais elle est aussi le fruit d'une volonté de savoir, d'un désir de connaissance et de reconnaissance du monde. Entre ces deux faces - celle de l'utilité pratique et celle de la curiosité et de l'éveil - y a-t-il complémentarité ou conflit ? Est-ce que les logiques de rendement et d'efficacité ne vont pas à l'encontre d'un destin plus fondamental ou plus rêveur ? A quoi sert la science ? Et qui sert-elle vraiment ? Ce ne sont pas là des questions abstraites mais des questions qui orientent notre avenir