Impasciences

Santé, environnement, nouvelles technologies : il n'est plus guère de domaine qui échappe à l'emprise de la science. Quant aux scientifiques, omniprésents, sur la scène médiatique, on en fait les nouveaux prophètes des temps modernes. Pour le progrès de la société et le bien-être des individus ? Ou pour le bénéfice de la recherche et de ses industries ? Ces chroniques relatent la science telle qu'elle se vit aujourd'hui : partant d'un fait de l'actualité - affaire de la " vache folle ", réchauffement de la planète, explosion d'Internet, etc... Jean-Marc Lévy-Leblond y dénonce avec humour les confusions dont la science est victime et souvent coupable. Confusions notamment entre les savoir-faire (ce qu'il appelle la techno- science) et une science digne de ce nom. Et de plaider pour que celle-ci retrouve son ambition intellectuelle et l'esprit d'humilité qui sied à la recherche. Un texte iconoclaste que liront avec plaisir tous ceux qui s'intéressent à la science et à son devenir.