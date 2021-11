Marc Lévy Coffret en 3 volumes : Et si c'était vrai... ; Où es-tu ? ; Sept jours pour une éternité...

" Et si c'était vrai " : Une histoire d'amour qui commence comme une comédie hollywoodienne... Un jeune architecte découvre au fond du placard de sa chambre une jeune femme. Et ce qui devait arriver arrive, ils tombent amoureux. Seul hic : la jeune femme est une sorte de fantôme, son corps de chair gît dans le coma, non loin de là, à l'hôpital. Alors comment s'aimer quand un des deux amants est menacé de disparaître d'un jour à l'autre ? Il faut refuser l'inéluctable. Il faut bouger, rire, inventer. Et ils s'y emploient tous les deux avec une énergie et un enthousiasme magnifiques. " Où es-tu ? " : Adolescents, ils se sont jurés de s'aimer pour toujours, mais le destin va les séparer. Elle affrontera la violence des ouragans en Amérique centrale, tandis qu'il fera carrière à Manhattan... Philip avait promis à Susan que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il serait toujours là pour elle. Il ne pouvait pas savoir que cette promesse allait profondément bouleverser sa vie, que pour l'honorer il devrait ouvrir son coeur à l'inconnu... Un roman d'amour et d'aventures qui est aussi une merveilleuse leçon de vie. " Sept jours pour une éternité... " : Qu'arrive-t-il quand se rencontrent un homme de la force du diable et la plus belle des anges ? Pour leur pari final, Dieu et le Diable avaient pensé à tout : sept jours d'un duel entre leurs deux meilleurs agents – sept jours pour décider enfin qui, du Bien ou du Mal, devait triompher sur terre, pour l'éternité. Ils avaient tout prévu, sauf un détail. Que Lucas et Zofia – leurs deux agents d'élite – se rencontreraient...