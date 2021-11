Le petit voleur d'ombres Tome 4 : Les secrets du grenier

Le printemps s'annonce compliqué pour le Petit Voleur d'ombres : avec le retour du soleil, les ombres réapparaissent. Celle du gardien de l'école vient lui confier un secret. Et la sienne lui demande d'accomplir une mission de la plus haute importance. Le dernier trimestre ne sera pas de tout repos ! Une aventure du Petit Voleur d'ombres par Marc Levy, l'écrivain français le plus lu dans le monde, et l'illustrateur Fred Bernard, triple Goncourt jeunesse. D'après le best-seller de Marc Levy, Le Voleur d'ombres. A partir de 8 ans