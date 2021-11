Le petit voleur d'ombres Tome 1

Après avoir déménagé, notre héros fait sa rentrée dans une nouvelle école. L'année s'annonce diffi cile, il n'a aucun ami avec qui partager ses journées. Et comme si cela ne suffi sait pas, la terreur de la classe a décidé de s'en prendre à lui. Mais bientôt sa vie va devenir extraordinaire. Car un phénomène étrange se produit quand il marche sur l'ombre des gens... La première aventure du Petit Voleur d'ombres par Marc Levy, l'écrivain français le plus lu dans le monde, et l'illustrateur Fred Bernard, triple Goncourt jeunesse. D'après le best-seller de Marc Levy, Le Voleur d'ombres. A partir de 8 ans