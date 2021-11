L'horizon à l'envers

Où se situe notre conscience ? Est-ce qu'on peut la transférer et la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l'un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d'explorer l'impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet. Emouvante, mystérieuse, pleine d'humour aussi, une histoire d'amour hors du temps, au dénouement inoubliable. Un roman sur la vie, l'amour et la mort, parce qu'après plus rien n'est pareil.