A vingt-quatre ans, Galilée prononce deux Leçons sur l'Enfer de Dante, devant les meilleurs esprits de Florence. Ce sont ces deux conférences, longtemps oubliées et inédites en français, que Lucette Degryse et Jean-Marc Lévy-Leblond nous proposent de lire avec eux, la première en italianiste, spécialiste de Galilée et le second en physicien et épistémologue. Galilée y suit pas à pas les pérégrinations de Dante et de Virgile, dans le but de déterminer (avec l'aide d'Archimède) la forme et les mesures géométriques exactes de l'Enfer. Cette exploration très particulière de l'au-delà est celle d'un visiteur insolite et curieux, dont les yeux se tournent plus volontiers vers le " décor " des supplices que vers les damnés eux-mêmes. Mais le monde de Dante n'y perd rien de sa puissance poétique-bien au contraire ! Et c'est ce dont témoignent ici de nombreux dessins et tableaux de la Renaissance qui permettent de visualiser les divers sites de l'Enfer et les problèmes que soulève leur configuration géophysique.