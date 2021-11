Sept jours pour une éternité... Tome 1

Elle a la force des anges... Il a le charme du diable...Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi....Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents....Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes....En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose...Que l'ange et le démon se rencontreraient...