Quantique. Rudiments

Cet ouvrage propose une initiation à la fois théorique et pratique à la physique quantique en Licence et Master. Il s'adresse aussi bien aux étudiants d'université qu'aux élèves ingénieurs. La physique quantique englobe aujourd'hui de très nombreux domaines de la physique, des particules aux étoiles, en passant par les atomes et la matière condensée. L'extension de son champ d'expérience et la maturation de ses théories permettent un renouvellement de son exposé. Cette introduction à la physique quantique se caractérise par : L'usage systématique de méthodes heuristiques et qualitatives, évitant tout arsenal mathématique ; L'appui permanent sur les expériences et les applications techniques des nombreux concepts physiques ; Le recours aux points de vue théoriques modernes (principes d'invariance) ; L'utilisation réfléchie et critique d'une terminologie simplifiée.