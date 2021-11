L'argent à tout prix. Comprendre et améliorer sa relation à l'argent

L'argent gouverne notre existence : dépenser sans compter, être radin, ne jamais faire de budget... Autant de conduites qui peuvent troubler notre quotidien et transformer notre rapport au réel. Apprenez à vous connaître et à comprendre les mécanismes qui vous régissent à travers ce véritable outil pratique, riche en cas concrets et témoignages. Toutes les situations de la vie sont abordées et analysées pour vous aider à mieux vivre votre relation à l'argent : dépendre de son conjoint, payer l'addition au restaurant, demander une augmentation... Vous trouverez également des conseils pratiques pour gérer votre budget, changer vos habitudes et vous délivrer de la dictature de l'argent.