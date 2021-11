L'atome expliqué à mes petits-enfants

L'atome : tant de questions autour d'une si petite chose ! C'est que, derrière les connaissances enseignées dès le collège et le lycée - structure, taille, propriétés, etc - se cachent bien des surprises. Quels rapports entre l'atome et l'Eglise, l'atome et l'électricité, l'atome et la lumière, l'atome et la guerre, l'atome et les ornithorynques ? Il fallait l'habileté et l'humour de l'auteur, physicien et grand-père, pour nous inciter à relier joyeusement ces éléments et à secouer une fois encore nos certitudes. Au fil du dialogue, nous apprivoisons électrons et nucléons, bosons et fermions, quarks et gluons et plongeons au coeur même de la matière ! Bonus : 7 erreurs se sont glissées dans le dessin de couverture. Retrouvez-les au cours de votre lecture.