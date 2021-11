La science expliquée à mes petits-enfants

Ce que la science sait est une chose, ce que la science est en est une autre. Un physicien, amateur d'histoire et de philosophie des sciences, discute avec sa petite-fille : A quoi sert la science ? Quel rôle joue-t-elle dans la société ? Pourquoi y a-t-il des sciences différentes ? Que font vraiment les chercheurs dans leurs laboratoires ? La science pourra-t-elle tout expliquer ? L'activité scientifique, on ne le dit pas assez aux collégiens et lycéens, est étroitement liée aux autres pratiques humaines. Il faut donc comprendre ce que la science a de spécifique, son évolution au cours des siècles, sa place dans la culture, ses rapports avec la technique, la politique, voire avec le sport ou la religion. Ce dialogue, à contre courant de nombre d'idées reçues, nous fait partager les interrogations mais aussi les plaisirs que peuvent susciter les sciences.