Impasciences. 2ème édition

A ceux pour qui la science s'apprend, s'utilise et, trop souvent, se subit, ce petit livre réserve trois surprises. La première est que la science se pense, s'évalue et se critique. La deuxième est que des formes aussi variées que la chronique et le pastiche, la comptine et l'interview imaginaire se révèlent à cet égard souvent mieux adaptés que de savantes analyses. La troisième tient à ce que ces aimables promenades où se croisent MacGyver et Marie Curie, et où le trou d'ozone en remontre au Big Bang, éclairent avec une singulière acuité les abus de la Raison savante et les grandes questions posées par la science et la technique. Un ouvrage indispensable à tout technocitoyen désireux de ne pas mourir idiot et impatient de voir émerger une science plus humaine, plus sage et plus transparente.