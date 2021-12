Ornithorama. Découvre et observe le monde merveilleux des oiseaux

Qu'est-ce qu'un Geai des chênes ? De quoi se nourrit le Merle noir ? Que faut-il savoir avant de partir observer les oiseaux ? Pourquoi certains migrent et d'autres pas ?

Les oiseaux sont passionnants ! Ce livre organisé par habitat dresse le portrait de 30 oiseaux européensque vous pouvez observer près de chez vous. Chaque portrait est illustré de façon réaliste, indiquant les spécificités de chaque oiseau, de la taille et la couleur de ses œufs à son alimentation, en passant par sa migration. Un guide d’observation indique systématiquement où et comment les reconnaître et permet de faire vos premiers pas en tant qu’ornithologue en herbe !

A travers un panorama riche en images et en anecdotes, apprends à reconnaître les oiseaux qui nichent près de chez toi et découvre des histoires étonnantes à leur sujet ! Plus de 80 oiseaux d'Europe illustrés.

