Citoyennes ! Il était une fois le droit de vote des femmes

Qu'est ce que cela signifie "être citoyennes" ? Pourquoi les femmes ont-elles demandé le droit de vote ? Comment ont-elles conquis ce droit, et pour celles qui ne l'ont pas encore, comment se battent-elles pour l'obtenir ? Comment les inégalités entre les hommes et les femmes s'expriment-elles de nos jours ?

Deux ans après la Grève des femmes de 2019 qui a paré les rues des villes suisses de violet, Caroline Stevan retrace l’histoire de cette lutte pour l’égalité hommes-femmes. Des pionnières du XVIIIe aux combattantes d’aujourd’hui, de la Chine aux États-Unis en passant par la Suisse, vous apprendrez quels arguments ces femmes audacieuses et inspirantes ont dû contrer, quel fut le premier pays à leur accorder un droit de vote, et quelle est la place des femmes en politique de nos jours.

Un livre écrit pour les citoyennes et les citoyens de demain.

L’autrice Caroline Stevan est journaliste. Elle a rejoint la RTS radio en 2019 et co-programme le festival de photographie Alt+1000. Elle est l’autrice de BlaBlaCar, La France et moi et de Be my Quarantine (parus en 2020 chez Helvetiq). Elle vit en Suisse.

Elīna Brasliņa est une illustratrice lettone publiée dans le monde entier. Elle a signé un grand nombre de livres pour enfants, dont Ting! Comment le marketing séduit le monde (Helvetiq, 2020). Elle vit en Lettonie.

