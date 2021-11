Le roi de Kahel

En posant le pied en Afrique, Aimé Victor Olivier vient de réaliser un rêve d'enfant : conquérir la région hostile du Fouta-Djalon. L'ingénieur intrépide promet aux Peuls d'y construire une ligne de chemin de fer. C'est sans compter la méfiance de ce peuple fier et redoutable. Bravant tous les dangers, cet aventurier haut en couleur deviendra le favori du roi, et un héros de l'actuelle Guinée.Né en Guinée en 1947, Tierno Monénembo a été révélé par Les Crapauds-brousse en 1979. Son roman Les Ecailles du ciel, qui a reçu une mention de la fondation L.S. Senghor, L'Aîné des orphelins et Peuls sont disponibles en Points." Ce Roi de Kahel fera date dans la vision africaine de l'aventure coloniale. "Le PointPrix Renaudot 2008