Julian Alaphilippe. Mon année en arc-en-ciel

Julian Alaphilippe a été sacré champion du monde à Imola en 2020 et à Louvain en 2021. Seuls six cyclistes ont réalisé cet exploit avant lui. Plus que jamais, la carrière et la vie du Français sont indissociables du maillot arc-en-ciel. Il a remporté plusieurs classiques et des étapes de "son" Tour de France, mais c'est surtout le double titre mondial qui le fait entrer dans la cour des plus grands. Dans ce livre, il revient sur cette merveilleuse année avec le maillot arc-en-ciel. Il parle de ses succès et de ses revers, de sa femme et de son enfant, de sa famille et de ses coéquipiers, de son quotidien et de ses passions. "Devenir champion du monde deux fois de suite, c'est incroyable. J'aime gagner, mais je suis aussi fier d'avoir su partager des émotions".