En cuisine avec Diego Alary. 40 recettes en moins de 30 minutes

Diego Alary, c'est le chef français le plus suivi sur Tik Tok. En quelques mois, l'ancien candidat de la saison 11 de " Top Chef " a atteint 1, 4 millions d'abonnés ! Diego Alary publie chaque jour une recette sur le réseau social et propose une cuisine du quotidien créative imprégnée d'épices et de saveurs ibériques : tortillas, pâtes aux épices, filet de boeuf flambé au whisky, cheese cake japonais ou même galette des rois salée, etc. Le jeune cuisinier réalise des plats simples mais toujours originaux dans ces pastilles d'une minute, détaillant le processus pour que les internautes puissent les reproduire chez eux. Dans ce livre que toute sa communauté attend de pied ferme, Diego Alary propose 40 recettes : - 10 recettes à faire en moins de 30 min, - 10 recettes à faire en moins de 20 min, - 10 recettes à faire en moins de 10 min - Les 10 recettes qui ont eu le plus de succès sur Tik Tok. Vamos !