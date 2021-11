Fleishman a des ennuis

Toby et Rachel, couple juif privilégié vivant dans les quartiers chics de Manhattan, se séparent. Après quinze ans de vie commune et deux enfants, ils ne se comprennent plus. Pour Toby, médecin hospitalier, c'est une forme de libération. Il goûte les joies du célibat grâce aux applis de rencontres. Mais tout bascule quand Rachel disparaît littéralement de la circulation : elle ne vient pas chercher les enfants comme prévu pour les emmener en vacances et, surtout, elle ne donne plus le moindre signe de vie. Jusqu'à ce que les raisons de son geste se révèlent peu à peu...