Le chant du collectionneur de pierres et autres recueils

Quand la puce et la baleine bleue se rencontrent dans l'encyclopédie elles ont la même taille quand les couleurs disparaissent des étendards nationaux la terre se met à flotter Avec le lyrisme, l'humour et la finesse qui caractérisent son oeuvre, Sjón convoque ici la nature sauvage de l'Islande, la trivialité des corps, l'absurdité de la réalité, ou encore l'univers fantastique des rêves. Jouant avec virtuosité sur la forme et l'espace, il nous plonge dans une étrangeté poétique tout aussi belle qu'inquiétante. Né à Reykjavík en 1962, Sjón est un poète et romancier parmi les plus reconnus de la littérature islandaise contemporaine. Il est également parolier pour Björk, et a signé les textes de la comédie musicale Dancer in the Dark de Lars von Trier. Traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson et Séverine Daucourt