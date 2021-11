Grand prédateur emblématique, le lynx est le seigneur invisible de nos forêts. A travers les clichés et le récit d'un photographe de renommé internationale, ce livre accompagne le film du même nom et nous révèle l'histoire d'une famille de lynx ainsi que des secrets sur les prises de vue.

Le photographe Laurent Geslin raconte la saga d'une famille de lynx sur les contreforts du Jura, la rencontre d'une jeune femelle avec un mâle, la naissance des jeunes, et leur défi à tous pour survivre et trouver leur place alors que leur espèce reste lourdement menacée.

Ce livre retrace cette histoire et celle du film cinéma auquel il est associé (sortie en novembre 2021) avec des photos somptueuses et un récit sur la vie de ces félins.

Il dévoile aussi les coulisses de cette aventure passionnante. Il nous emmène aux côtés du photographe réalisateur qui nous confie la façon dont il travaille, son engagement pour ce grand prédateur emblématique qu'est le lynx, et nous livre ses confidences sur les prises de vues les plus belles ou les plus insolites.

Dossier - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif