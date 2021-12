Le guide nature en forêt. 2e édition

Le guide pour comprendre toute la vie de la forêt.

La forêt est un monde mystérieux qui réveille les souvenirs de l'enfance. Enfoncez-vous dans les bois à la rencontre des plantes, des champignons et des animaux qui habitent ce milieu foisonnant de surprises. Emerveillement garanti !

Grâce à ce guide simple et intuitif, apprenez à reconnaître les arbres en observant leurs feuilles ou à partir de leurs bourgeons ou de leur écorce, identifiez glands, châtaignes et autres fruits et différenciez les baies sauvages comestibles et toxiques.

Dans le sous-bois, plongez à la découverte des fougères, des champignons, des fleurs printanières et des étonnants organismes qui peuplent les feuilles mortes.

Partez en quête des oiseaux et des mammifères typiques des milieux forestiers et apprenez à déceler leur présence en observant traces et indices.

Pics, chevreuils, sangliers, écureuils et autres rongeurs vous feront peut-être cadeau d'une rencontre inoubliable.

A la fin de l'ouvrage, les index des noms français et latins permettent de retrouver en un coup d'oeil toutes les espèces et les indices présentés.

