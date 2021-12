Le grand livre de la nature

Monumental, immersif, unique : avec 2500 espèces traitées et plus de 5000 dessins, cet ouvrage encyclopédique est une invitation à découvrir la nature autour de chez soi avec des textes précis et vivants, et des planches d'identification richement illustrées.

Biodiversité grand format ! Avec ses 752 pages et ses 3. 7 kg, ce beau livre est une somme de savoir qui se présente comme une nouvelle référence dans le rayon nature des libraires ou la bibliothèque de tout curieux de nature. Glissé dans un élégant coffret, il condense près de 40 ans d'expertise de la maison d'édition la Salamandre.

La table des matières intuitive ainsi que les index des noms français et scientifiques dévoilent les richesses insoupçonnées des écosystèmes européens en 5 parties et 80 chapitres.

Des clés simples et intuitives orientent le lecteur et lui permettent d'identifier plus aisément animaux (vertébrés et invertébrés), plantes, et autres organismes présentés.

Selon la thématique, les espèces sont regroupées par groupe taxonomique, à l'instar des libellules, des rapaces ou des reptiles, ou par milieu, comme dans le cas des oiseaux des champs ou des fleurs de haute montagne. Une dizaine de focus intercalés entre les chapitres proposent des approfondissements thématiques.

Au fil des pages, cet ouvrage foisonnant de vie offre une promenade unique à travers nos forêts, campagnes et montagnes, en passant par les rives de lacs et rivières et jusqu'aux bords de mer.

Il présente l'essentiel des plantes et animaux susceptibles d'être observés dans nos régions.

