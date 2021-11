Alpes. Suisse, France, Italie

Sauvages mais habitées, célèbres et pourtant méconnues, les Alpes sont bien plus qu'une chaîne de montagnes. A travers des images à couper le souffle et des textes informatifs sur la géologie, la climatologie, la végétation ou encore l'histoire, ce beau livre rend hommage à ces cathédrales de la Terre à cheval entre France, Suisse et Italie. Barrière naturelle entre le Nord et le Sud, ligne de partage des eaux et dernier bastion sauvage au coeur de l'ancien continent, les Alpes divisent pays et cultures mais fédèrent les peuples en exerçant une attraction sans égal. Ce beau livre leur rend hommage par des images à couper le souffle et des textes informatifs sur la géologie, la climatologie, la végétation ou encore l'histoire. Réalisées en France, Suisse et Italie, les prises de vue mettent en lumière des lieux méconnus tout en revisitant des sommets et des régions mondialement renommés. Au fil des saisons, ces paysages de carte postale ravissent le lecteur par-delà les frontières, depuis des fonds de vallée où serpentent les torrents argentés jusqu'aux plus hauts sommets éternellement enneigés, en passant par d'immenses langues glaciaires, des lacs émeraudes bordés de marais fleuris ou des forêts de mélèzes embrasées par l'automne. Les encadrés thématiques signés par des scientifiques spécialisés sur les Alpes apportent un éclairage in-terdisciplinaire qui permet de comprendre les particularités, les enjeux et les défis de ce château de cartes, renommé mais fragile.