Mon coffre à histoires Petit Ours Brun

Un beau coffret cadeau contenant 10 histoires incontournables de Petit Ours Brun : - Petit Ours Brun conduit le tracteur - Petit Ours Brun sur le pot - Petit Ours Brun aime son papa - Petit Ours Brun aime sa maman - Petit Ours Brun joue au chevalier - Petit Ours Brun veut aller à l'école - Petit Ours Brun joue dans la neige - Petit Ours Brun joue dans la mer - Petit Ours Brun dit non - Petit Ours Brun veut aider