Mes premières comptines sonores et animées ! 4 puces sonores pour chanter et animer les comptines préférées des tout-petits : -Alouette, gentille alouette : Plume la petite alouette. -Coucou, hibou ! : Fais sortir le hibou de derrière l'arbre. -Frère Jacques : Fais sonner la cloche. Au feu, les pompiers ! : Eteins le feu Un livre sonore et animé pour les enfants dès 1 an.