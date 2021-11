Les biscuits de Noël faits maison

J'ADORE les petits biscuits de noël ! Laissez-vous emporter par la magie de Noël et réalisez des petits gâteaux et autres mini-douceurs chocolatées à déposer sous le sapin, à grignoter à l'heure du thé devant la cheminée ou à offrir. Stylées, twistées, revisitées et toujours inspirées, simples ou plus sophistiquées, les recettes de petits biscuits de Noël raviront petits et grands gourmands. Des biscuits super tradi aux petits biscuits joliment décorés, des cookies féériques aux délices de Noël très chocolat, vous aurez sûrement envie d'en manger toute l'année ! Coquins à la confiture, croquettes au noisettes, spritz, couronne sablée d'étoiles, bonhommes pain d'épice, cookies craquelés, mendiants, truffes chocolat cannelle... Autant de recettes qu'on adore adorer pour partager de bons moments en toute simplicité ! J'ADORE l'exercice de la recette expliquée pas à pas : les sablés au beurre étoile et glace royale, avec des photos illustrant chaque étape. J'ADORE les photos originales et le traitement graphique de presse haut de gamme qui invitent à la découverte et donnent envie de réaliser. J'ADORE les petits + gourmands en fin d'ouvrage. J'ADORE la touche de luxe apportée à ce livre résolument pratique et prêt à consommer.