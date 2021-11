Joyeux Noël !

Un tout nouveau titre de Noël dans la collection de livres à toucher préférée des bébés ! Dans ce tout nouveau titre aux images actuelles et tendres, l'enfant part à la découverte de Noël et de sa magie : les décorations, les cadeaux, les bons petits plats sans oublier le pull de Noël trop kitch ! Sur chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer et s'émerveiller pour comprendre et mémoriser... Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.