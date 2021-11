Coffret Mon petit bowl cake sucré-salé. Des recettes 100 % ^plaisir, 0% culpabilit en 5 minutes chrono aumicro-ondes ! Avec 2 bols en céramique

Adoptez le bowl cake pour une pause healthy mais gourmande ! Munissez-de votre bol fétiche, versez-y une base de céréales, de lait et d'oeuf... et agrémentez de quelques savoureux ingrédients, sans ajout de sucre ou de matière grasse ! 3 minutes de cuisson au micro-ondes et c'est prêt, dégustez à même le bol ! Le petit encas des gourmands pressés ! Dans ce coffret : - 2 jolis bols en céramique - 1 livre de 20 recettes sucrées et salées : - Bowl cake façon pain d'épice - Bowl cake banane-fraises - Bowl cake chocolat-coco - Bowl cake nectarine-framboise - Bowl cake mirabelles et fève tonka - Bowl cake banane, coeur coulant au chocolat - Bowl cake myrtille-groseille - Bowl cake abricot, miel et amandes - Bowl cake compote de pomme et kiwi - Bowl cake cerise-amande - Bowl cake brocoli et saumon fumé - Bowl cake courgette, jambon et parmesan - Bowl cake potimarron, roquefort et noix - Bowl cake thon tomate - Bowl cake chou-fleur, curry et coco - Bowl cake courgette, tomate et chorizo - Bowl cake poireau-moutarde - Bowl cake chèvre, épinards et bacon - Bowl cake façon riz cantonais - Bowl cake façon brunch