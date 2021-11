Coffret marque-verres Mojito

Quoi de pire, durant un apéro, de partir au petit coin et en revenant, ne plus savoir quel est son verre ? Ces marque-verres customisés vous permettent tout de suite de remettre la main dessus et de continuer votre soirée endiablée ! Alors, quel cactus choisirez-vous ? Le coffret contient : 6 marque-verres en silicone