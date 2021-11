Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie la fameuse directrice Dorothy Reeder. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère Bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la Résistance avec leurs propres armes : les livres. Inspiré de la vie de ces amoureux des mots qui ont pris le risque d'aider leurs lecteurs juifs, Une soif de livres et de liberté explore la géographie des sentiments, les conséquences de choix irréversibles et nous enseigne comment le courage peut surgir en des lieux et circonstances inattendus. Traduit de l'anglais par Freddy Michalski "Un roman qui se dévore". Tatiana de Rosnay "Un roman, mû par la passion des livres et le courage, qui vous emporte. " France Culture "L'auteur retrace avec brio la vie à Paris sous l'Occupation et dans un village du Montana des années 80, deux mondes opposés reliés par un fil invisible : l'amour de la littérature. " Figaro Magazine "L'histoire méconnue de la bibliothèque américaine de Paris, romanesque ! " Le Figaro "La romancière revisite un épisode méconnu de l'histoire de la Bibliothèque américaine à Paris, qui fête son centenaire cette année. " Point de vue " Un livre mêlant avec brio réalité et fiction, follement romanesque. " Page des libraires "Un beau roman au rythme haletant qui a choisi son camp - la Résistance - et ses armes : les livres. " Historia