Joyeux Noël ! Histoires à lire au pied du sapin

Ce soir, c'est Noël : oubliés intempéries et tracas, place aux réjouissances ! Réveillonner à Rio avec Blaise Cendrars, croire en l'impossible avec F. S. Fitzgerald, le voir se réaliser avec Sylvain Tesson : d'Apollinaire à Truman Capote en passant par Marcel Aymé et Maupassant, les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur façon : à Noël, tout est possible, tout est différent, alors... joyeux Noël ! Pour célébrer la magie de Noël et se souvenir que la vie est un beau cadeau ! C'est le soir de Noël... Les décorations, les jouets pour les enfants et la joie qu'ils leur procurent font de cette soirée un moment féérique (Charles Dickens). Un enchantement païen qui trouve son origine dans la célébration religieuse de la naissance du Christ (Clément Marot), occasion d'expériences troublantes, fantastiques, pour les esprits les plus récalcitrants à la magie de Noël (Tesson). C'est Noël, tout de même ! Noël est une fête de famille, difficile d'en être séparé à cette période (Tchekhov). C'est aussi une période de l'année où l'on peut retomber en enfance et prendre ses désirs pour des réalités (Fitzgerald)... En cette période de trêve, même un soldat récalcitrant envoyé au trou peut adresser à sa belle le présent qu'il lui destine (Marcel Aymé)! Un souvenir de Noël ? Pour évoquer Noël, rien de tel que les beaux souvenirs de cette période : célébration du sapin, son emblème incontournable (Apollinaire) ; la cuisine de Noël, ou l'art de partager le peu qu'on a et de faire oublier les tourments de l'existence aux amis (Truman Capote) ; un Noël au chaud, à Rio, qui donne envie de se réjouir du simple fait d'être en vie (Cendrars).