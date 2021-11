Où est Charlie ? La très effrayante aventure

Plongez dans une effrayante aventure Où est Charlie ? avec une torche magique ! Oserez-vous braver l'obscurité et aller à la rencontre des créatures de la nuit ? Vous connaissez Charlie, ses amis et toutes les fabuleuses quêtes dans lesquelles ils vous emmènent ? Avec ce beau livre, retrouvez une aventure inédite et encore plus amusante avec des scènes plongées dans le noir. Saurez-vous utiliser la torche magique à glisser entre les pages pour retrouver les personnages et tous les objets cachés dans le décor ? Bonne chance !