Ce sport qui rend fou. Réflexions & amour du jeu

Le tennis est l'un des sports les plus populaires en France, et pourtant, aucun joueur masculin n'a remporté de tournoi du Grand Chelem depuis la victoire de Yannick Noah à Roland Garros en 1983. En s'appuyant sur son expérience au plus haut niveau pendant près de quinze ans, Gilles Simon énumère dans ce livre les raisons qui, à ses yeux, expliquent cette absence de résultats. Il apporte aussi un éclairage nouveau sur ce qui fait la spécificité du tennis ainsi que des réflexions brillantes sur les concepts de talent, d'humilité et de mental. Un point de vue inédit et passionnant par un spécialiste à la parole rare.